20/02/2018 12:53
22 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı
22 Şubat STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 İstanbullu Gelin
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
16:00 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Jet Sosyete
23:15 Gergedan Mevsimi
01:15 Dizi
04:40 Kara Sevda