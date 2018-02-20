22 Şubat 2018 TRT 1 yayın akışı
22 Şubat TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:25 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
06:50 Böyle Bitmesin
10:00 Hangimiz Sevmedik
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 Evlilik Okulu
16:40 Seksenler
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
19:55 Hava Durumu
20:00 Mehmetçik Kûtulamâre
23:30 Aslan Ailem
02:25 1'de Bugün
02:35 Hangimiz Sevmedik
04:50 Evlilik Okulu
05:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi