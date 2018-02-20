20/02/2018 12:49
22 Şubat 2018 ATV yayın akışı
22 Şubat ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
06:45 Beni Bırakma
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kanatsız Kuşlar
00:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Cennet'in Gözyaşları
04:15 Bahtiyar Ölmez