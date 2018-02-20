20/02/2018 12:32
20 Şubat 2018 KANAL D yayın akışı
20 Şubat KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Şubat 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Şubat 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:15 Hıçkırık
10:30 Magazin D
12:45 Sosyetik Ev Kadınları
14:45 Hıçkırık
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Şevkat Yerimdar
22:00 Kızlarım İçin
01:15 Kıyamete Bir Kala
04:00 Geniş Aile