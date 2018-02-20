20/02/2018 12:30
20 Şubat 2018 SHOW TV yayın akışı
20 Şubat SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Şubat 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Şubat 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:30 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş'le
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Seda Sayan'la
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah
22:15 Osmanlı Cumhuriyeti
00:15 Gece Hattı
01:15 Çukur
03:15 Seda Sayan'la
05:15 Kalp Atışı