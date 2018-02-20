20 Şubat 2018 TRT 1 yayın akışı
20 Şubat TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
07:30 Böyle Bitmesin
09:40 1'de Bugün
09:50 Hangimiz Sevmedik
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 Evlilik Okulu
16:30 1'de Bugün
16:40 Seksenler
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
19:55 Hava Durumu
20:00 Alija
22:40 Bayern Munih - Beşiktaş
23:30 Devre Arası
23:45 Bayern Munih - Beşiktaş
00:45 Mehmetçik Kûtulamâre
03:10 Seksenler
04:55 Evlilik Okulu