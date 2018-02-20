20/02/2018 12:25
20 Şubat 2018 ATV yayın akışı
20 Şubat ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
06:45 Beni Bırakma
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
00:30 Kanatsız Kuşlar
03:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:45 Beni Bırakma