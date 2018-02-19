19/02/2018 11:03
19 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı
19 Şubat STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 Jet Sosyete
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
16:00 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Söz
23:45 Jet Sosyete
02:30 Ufak Tefek Cinayetler
04:40 Kara Sevda