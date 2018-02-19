19/02/2018 11:01


19 Şubat 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

19 Şubat TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

07:15 Böyle Bitmesin

09:40 1'de Bugün

09:50 Hangimiz Sevmedik

12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 Evlilik Okulu

16:30 1'de Bugün

16:40 Seksenler

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

19:55 Hava Durumu

20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

23:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

01:00 Evlilik Okulu

02:30 1'de Bugün

02:40 Hangimiz Sevmedik

04:45 Evlilik Okulu


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Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

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