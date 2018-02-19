19/02/2018 10:56


19 Şubat 2018 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

19 Şubat ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

06:45 Beni Bırakma

06:50 Beni Bırakma

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakmai

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kırgın Çiçekler

00:30 Son Durak

01:30 Dizi

04:15 Dizi


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Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

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