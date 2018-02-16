16/02/2018 19:19
18 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı
18 Şubat STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 18 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 18 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 Dolunay
08:00 Mesut Yar Sunar
10:15 Özlem Denizmen'le Kadınca
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları
17:00 Benim Babam Bir Kedi
19:00 Star Haber
20:00 Jet Sosyete
22:30 Jet Sosyete
01:00 Karar Günü
03:00 Karar Günü
04:40 Kara Sevda