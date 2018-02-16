16/02/2018 19:11
17 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı
17 Şubat STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 Dolunay
08:00 Öyle ya da Böyle
10:10 Star Life
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Ufak Tefek Cinayetler
15:45 İstanbullu Gelin
19:00 Star Haber
20:00 Fazilet Hanım ve Kızları
00:15 Söz
03:00 Benim Babam Bir Kedi
04:30 Türk Müziği
05:30 Kara Sevda