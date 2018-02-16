16/02/2018 19:10
17 Şubat 2018 TRT 1 yayın akışı
17 Şubat TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:55 Sen de Gitme
08:45 1'de Bugün
08:55 Aslan Ailem
11:50 1'de Bugün
12:00 Evlilik Okulu
17:45 Ailem, Odam ve Ben
19:00 Ana Haber
19:55 Hava Durumu
20:00 Kalk Gidelim
23:50 Son Kuşlar
01:45 Aslan Ailem
04:20 1'de Bugün
04:30 Son Kuşlar
05:55 Ömür Dediğin