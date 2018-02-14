14/02/2018 16:18


16 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

16 Şubat STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 Siyah İnci

08:30 Beni Affet

09:45 Adını Sen Koy

11:00 Duymayan Kalmasın

13:00 Olay Yeri

16:00 Beni Affet

17:15 Adını Sen Koy

19:00 Star Haber

20:00 İstanbullu Gelin

00:15 Bir Hülya Avşar Sohbeti

01:30 Dizi


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