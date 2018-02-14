14/02/2018 16:13
16 Şubat 2018 ATV yayın akışı
16 Şubat ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aşk ve Mavi
00:15 Son Durak
01:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
04:15 Bahtiyar Ölmez