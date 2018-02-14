14/02/2018 16:13


16 Şubat 2018 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

16 Şubat ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk ve Mavi

00:15 Son Durak

01:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

04:15 Bahtiyar Ölmez


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