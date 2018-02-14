15 Şubat 2018 TRT 1 yayın akışı
15 Şubat TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
07:20 Böyle Bitmesin
09:15 1'de Bugün
09:25 Kalk Gidelim
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Seksenler
16:50 Evlilik Okulu
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
19:55 Hava Durumu
20:00 Mehmetçik Kûtulamâre
22:55 Aslan Ailem
01:55 1'de Bugün
02:05 Kalk Gidelim
04:55 Evlilik Okulu