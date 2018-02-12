12/02/2018 18:07


14 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

14 Şubat STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Şubat 2018 tarihli STAR TV  yayın akışı şöyle

 

06:45 Dizi

08:30 Beni Affet

09:45 Adını Sen Koy

11:00 Duymayan Kalmasın

13:00 Olay Yeri

16:00 Beni Affet

17:15 Adını Sen Koy

19:00 Star Haber

20:00 Aşk Masalı

22:30 Aşk Masalı

01:00 Söz

03:30 Elveda

05:00 Kara Sevda

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