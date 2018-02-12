12/02/2018 17:58
13 Şubat 2018 STAR TV yayın akışı
13 Şubat STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Söz
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
16:00 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Ufak Tefek Cinayetler
23:45 Fazilet Hanım ve Kızları
02:30 İstanbullu Gelin
04:40 Kara Sevda