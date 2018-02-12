13 Şubat 2018 TRT 1 yayın akışı
13 Şubat TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:00 Böyle Bitmesin
09:10 1'de Bugün
09:20 Kalk Gidelim
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Seksenler
16:55 Evlilik Okulu
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
19:55 Hava Durumu
20:00 Alija
22:40 Juventus - Tottenham
23:30 Devre Arası
23:45 Juventus - Tottenham
00:45 Evlilik Okulu
02:25 Seksenler
04:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
05:30 Evlilik Okulu