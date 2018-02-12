12/02/2018 17:56


13 Şubat 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

13 Şubat TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:00 Böyle Bitmesin

09:10 1'de Bugün

09:20 Kalk Gidelim

12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:25 1'de Bugün

14:35 Seksenler

16:55 Evlilik Okulu

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

19:55 Hava Durumu

20:00 Alija

22:40 Juventus - Tottenham

23:30 Devre Arası

23:45 Juventus - Tottenham

00:45 Evlilik Okulu

02:25 Seksenler

04:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

05:30 Evlilik Okulu

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