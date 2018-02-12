12/02/2018 17:52


13 Şubat 2018 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

13 Şubat ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

06:45 Beni Bırakma

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:30 Kim Milyoner Olmak İster?

00:30 Bahtiyar Ölmez

03:15 Aşk ve Mavi

05:45 Beni Bırakma

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