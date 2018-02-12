12/02/2018 17:52
13 Şubat 2018 ATV yayın akışı
13 Şubat ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Şubat 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
06:45 Beni Bırakma
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:30 Kim Milyoner Olmak İster?
00:30 Bahtiyar Ölmez
03:15 Aşk ve Mavi
05:45 Beni Bırakma