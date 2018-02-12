12/02/2018 17:47
12 Şubat 2018 KANAL D yayın akışı
12 Şubat KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Şubat 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Şubat 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:15 Hıçkırık
10:30 Magazin D
12:45 Sosyetik Ev Kadınları
14:45 Hıçkırık
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Siyah Beyaz Aşk
23:45 Kızlarım İçin
02:30 Jakuzi Ekspres
03:45 Siyah Beyaz Aşk