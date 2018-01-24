24/01/2018 17:17


26 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

26 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:10 6 Mantı

07:20 Böyle Bitmesin

09:40 1'de Bugün

09:50 Aslan Ailem

12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:25 1'de Bugün

14:35 Bir Yastıkta Kocayalım

16:25 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

00:00 Yedi Güzel Adam

02:00 1'de Bugün

02:10 6 Mantı

03:05 Aslan Ailem

05:00 Ömür Dediğin

05:30 Yerden Yüksek


son dakika
Son dakika Kilis merkeze roket düştü çok sayıda yaralı var
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Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için anma töreni düzenlendi
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