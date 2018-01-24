26 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
26 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:10 6 Mantı
07:20 Böyle Bitmesin
09:40 1'de Bugün
09:50 Aslan Ailem
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Bir Yastıkta Kocayalım
16:25 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
00:00 Yedi Güzel Adam
02:00 1'de Bugün
02:10 6 Mantı
03:05 Aslan Ailem
05:00 Ömür Dediğin
05:30 Yerden Yüksek