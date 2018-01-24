24/01/2018 17:04
25 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
25 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Siyah İnci
23:45 Fazilet Hanım ve Kızları
02:30 Dizi
04:40 Kara Sevda