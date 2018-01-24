24/01/2018 17:00


25 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

25 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Sizi Böyle Alalım

11:00 Kadın

13:45 Şevkat Yerimdar

16:30 Bizim Hikaye

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Bizim Hikaye

23:45 Kadın

00:00 Kadın

02:30 Kalbimdeki Deniz

05:15 NO: 309


son dakika
Son dakika Kilis merkeze roket düştü çok sayıda yaralı var
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Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için anma töreni düzenlendi
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