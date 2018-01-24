24/01/2018 16:58


25 Ocak 2018 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

25 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

06:45 Beni Bırakma

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Bahtiyar Ölmez

14:45 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kanatsız Kuşlar

00:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Sen Anlat Karadeniz

03:25 Beni Bırakma

04:30 Cennet'in Gözyaşları


son dakika
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Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için anma töreni düzenlendi
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