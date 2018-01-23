24 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
24 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:05 6 Mantı
07:15 Böyle Bitmesin
09:35 1'de Bugün
09:45 Aslan Ailem
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Bir Yastıkta Kocayalım
16:25 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Diriliş Ertuğrul
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Leyla ile Mecnun
02:35 1'de Bugün
02:45 Aslan Ailem
04:55 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi