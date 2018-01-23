23/01/2018 16:30


24 Ocak 2018 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

24 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

06:45 Beni Bırakma

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sen Anlat Karadeniz

00:15 Son Durak

01:15 Beni Bırakma

02:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

04:15 Kanatsız Kuşlar


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