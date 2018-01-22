22/01/2018 16:38


22 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

22 Ocak KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:15 Hıçkırık

10:30 Magazin D

12:45 Ekip Şahane

14:45 Hıçkırık

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Siyah Beyaz Aşk

23:45 Gülizar

02:30 Örümcek İstilası

04:00 Siyah Beyaz Aşk


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