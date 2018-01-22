22/01/2018 16:35
22 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
22 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:00 Kara Sevda
06:45 Bugün
08:45 Bizim Aile
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Söz
23:45 Ufak Tefek Cinayetler
02:30 Hayat Sırları
04:40 Kara Sevda