22 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
22 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:20 6 Mantı
07:30 Böyle Bitmesin
09:30 1'de Bugün
09:40 Aslan Ailem
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Bir Yastıkta Kocayalım
16:25 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yalaza
23:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01:30 6 Mantı
02:25 1'de Bugün
02:35 Aslan Ailem
05:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi