22/01/2018 16:30


22 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

22 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:20 6 Mantı

07:30 Böyle Bitmesin

09:30 1'de Bugün

09:40 Aslan Ailem

12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:25 1'de Bugün

14:35 Bir Yastıkta Kocayalım

16:25 Yeşil Deniz

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yalaza

23:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

01:30 6 Mantı

02:25 1'de Bugün

02:35 Aslan Ailem

05:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


Hulusi Akar
Hulusi Akar 'En son teröriste kadar harekat devam edecek'
Theresa May
May'in sözcüsünden Zeytin Dalı harekatı hakkında açıklama
rus basını
Rus basını Zeytin Dalı Operasyonunu yazıyor
Rex Tillerson
ABD Dışişleri Bakanından son dakika Afrin açıklaması
roket
Afrin'den atılan roket ahıra isabet etti
İlgili Haberler
kanal d yayin akisi

23 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

23 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

23 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

23 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

Son Dakika Haberleri
Hulusi Akar

Hulusi Akar 'En son teröriste kadar harekat devam edecek'

Theresa May

May'in sözcüsünden Zeytin Dalı harekatı hakkında açıklama

rus basını

Rus basını Zeytin Dalı Operasyonunu yazıyor

Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanından son dakika Afrin açıklaması

 Yazarlarımız
turker erturk

Kurtuluş Kuruluştadır

Dün (17 Ocak 2018) yaptığı bir basın toplantısı ile Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan Adayı olduğunu açıkladı. Uzun, heyecanlı, duygulu ama aynı zamanda ...

Devam