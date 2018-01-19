20 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
20 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
06:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:30 Kendine İyi Bak
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Çukur
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yeni Gelin
00:15 Yaşamak İçin Öldür
02:15 Yaşamak İçin Öldür
04:15 Cumartesi Sürprizi
05:15 Aşk Laftan Anlamaz