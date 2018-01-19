19/01/2018 19:42
20 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
20 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:30 Tarkan Güçlü Kahraman
10:00 Star Life
12:15 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Babamın Günahları
16:00 İstanbullu Gelin
19:00 Star Haber
20:00 Fazilet Hanım ve Kızları
00:15 Tosun Paşa
03:00 Hayat Sırları
05:00 Kara Sevda