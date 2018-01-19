20 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
20 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:00 Sen de Gitme
08:50 1'de Bugün
09:00 Ailem, Odam ve Ben
10:00 Pırdino
11:40 İyilik Kulübü
12:30 1'de Bugün
12:40 Mehmetçik Kut'ül-Amare
15:55 1'de Bugün
16:05 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
23:45 Mehmetçik Kut'ül-Amare
02:45 Seksenler
04:40 Ömür Dediğin
05:10 Yerden Yüksek