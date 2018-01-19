19/01/2018 19:41


20 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

20 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:00 Sen de Gitme

08:50 1'de Bugün

09:00 Ailem, Odam ve Ben

10:00 Pırdino

11:40 İyilik Kulübü

12:30 1'de Bugün

12:40 Mehmetçik Kut'ül-Amare

15:55 1'de Bugün

16:05 Seksenler

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

23:45 Mehmetçik Kut'ül-Amare

02:45 Seksenler

04:40 Ömür Dediğin

05:10 Yerden Yüksek


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