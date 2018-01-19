19/01/2018 19:38
20 Ocak 2018 ATV yayın akışı
20 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Beni Bırakma
11:45 Oyunbozan Ralph
13:45 Bahtiyar Ölmez
16:45 Kung Fu Panda
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bahtiyar Ölmez
00:20 Kanatsız Kuşlar
03:05 Benim Annem Bir Melek
04:20 Kırgın Çiçekler