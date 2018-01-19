19/01/2018 19:34


19 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

19 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

07:30 Çocuktan Al Haberi

09:00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş ile Cuma Sabahı

12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler

13:00 Gelin Evi

15:00 Seda Sayan'la

18:00 Uğur'la Fenomen Avı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine

22:15 Savaş Tanrısı

00:45 Çukur

03:15 Savaş Tanrısı

05:15 Aşk Laftan Anlamaz


Ali Meşe
Evi yanan Ali Dede'den güzel haber geldi
Pele
Efsane futbolcu Pele hastanede tedavi ediliyor
flaş gelişme
Kudüs'te 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı
kanal d yayin akisi
20 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
20 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
İlgili Haberler
kanal d yayin akisi

20 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

20 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

20 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

trt 1 yayin akisi

20 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

Son Dakika Haberleri
Ali Meşe

Evi yanan Ali Dede'den güzel haber geldi

Pele

Efsane futbolcu Pele hastanede tedavi ediliyor

flaş gelişme

Kudüs'te 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı

abd

ABD'den olası Afrin operasyonu hakkında yeni açıklama

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Turizmde yeni bir oyun mu

Kötü giden turizmimizde bu yıl beklentiler oldukça farklı. Sektör temsilcileri “Son iki yılı sıkıntılı geçirdik. 2018 turizm yılının iyi olacağı gözlemleniyor, umudumuz da arttı” diyor. Ancak ...

Devam