19 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı
19 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:30 Çocuktan Al Haberi
09:00 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş ile Cuma Sabahı
12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler
13:00 Gelin Evi
15:00 Seda Sayan'la
18:00 Uğur'la Fenomen Avı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine
22:15 Savaş Tanrısı
00:45 Çukur
03:15 Savaş Tanrısı
05:15 Aşk Laftan Anlamaz