19/01/2018 19:32
19 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
19 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 Beni Affet
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 İstanbullu Gelin
00:15 Bir Hülya Avşar Sohbeti
01:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:40 Kara Sevda