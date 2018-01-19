19 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
19 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:05 6 Mantı
07:15 Böyle Bitmesin
09:35 1'de Bugün
09:45 Aslan Ailem
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Bir Yastıkta Kocayalım
16:25 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
00:00 Yedi Güzel Adam
02:00 Aslan Ailem
04:15 1'de Bugün
04:25 6 Mantı
05:20 Ömür Dediğin
05:50 Yerden Yüksek