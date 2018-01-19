19/01/2018 19:27


19 Ocak 2018 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

19 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Bahtiyar Ölmez

14:45 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk ve Mavi

00:15 Son Durak

01:20 Beni Bırakma

02:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

04:50 Kırgın Çiçekler


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