17/01/2018 18:18


17 Ocak 2018 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

17 Ocak KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 17 Ocak 2018 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:15 Hıçkırık

10:30 Magazin D

12:45 Ekip Şahane

14:45 Hıçkırık

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Meryem

23:30 Siyah Beyaz Aşk

02:30 Aile Mücevherleri

04:30 Meryem


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