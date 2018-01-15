16 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
16 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:30 6 Mantı
07:40 Böyle Bitmesin
09:45 1'de Bugün
09:55 Aslan Ailem
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Bir Yastıkta Kocayalım
16:25 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yeşil Yol
23:50 Ya Nasip Ya Kısmet
02:00 Bir Yastıkta Kocayalım
03:00 Yeşil Deniz
05:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi