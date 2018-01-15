15/01/2018 19:13
16 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı
16 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
06:00 Kadın
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Sizi Böyle Alalım
11:00 Kadın
14:00 Bizim Hikaye
16:30 Şevkat Yerimdar
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Kadın
23:45 Milyonluk Resim
01:00 Bizim Hikaye
03:30 Kalbimdeki Deniz
05:30 Kadın