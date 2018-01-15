16 Ocak 2018 ATV yayın akışı
16 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
06:45 Beni Bırakma
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bahtiyar Ölmez
14:45 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 İstanbulspor - Fenerbahçe
22:30 Cennet'in Gözyaşları
01:45 Kanatsız Kuşlar
04:15 Kırgın Çiçekler