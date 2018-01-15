15/01/2018 19:05


15 Ocak 2018 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

15 Ocak SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Ocak 2018 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

07:30 Çocuktan Al Haberi

09:00 Zahide Yetiş'le

12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler

13:00 Gelin Evi

15:00 Seda Sayan'la

18:00 Uğur'la Fenomen Avı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Gece Hattı

01:15 Kalp Atışı

03:15 Seda Sayan'la

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

 

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