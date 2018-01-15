15 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

(11 Ocak 2018) Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde yine muhtarları topladı ve konuştu. Erdoğan, konuşmasında 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a verdiği talimatı açıkladı: "Eğer MİT Müsteşarı tutuklansaydı ...