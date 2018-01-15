15 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
15 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:25 6 Mantı
07:35 Böyle Bitmesin
09:45 1'de Bugün
09:55 Aslan Ailem
12:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:25 1'de Bugün
14:35 Bir Yastıkta Kocayalım
16:25 Yeşil Deniz
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yalaza
23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01:40 Leyla ile Mecnun
03:00 Yeşil Deniz
05:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi