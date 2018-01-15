15 Ocak 2018 ATV yayın akışı
15 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 15 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Beni Bırakma
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bahtiyar Ölmez
14:45 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kırgın Çiçekler
23:45 Kim Milyoner Olmak İster?
00:30 Son Durak
01:20 Beni Bırakma
02:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
04:15 Aşk ve Mavi