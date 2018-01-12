12/01/2018 18:33


14 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

14 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 Tarkan Altın Madalyon

08:00 Mesut Yar Sunar

10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Fazilet Hanım ve Kızları

16:00 İstanbullu Gelin

19:00 Star Haber

20:00 Hayat Sırları

23:15 Koloni

01:15 Koloni

02:45 Söz

05:00 Türk Müziği

05:50 Kara Sevda


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