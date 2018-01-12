14 Ocak 2018 STAR TV yayın akışı
14 Ocak STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Tarkan Altın Madalyon
08:00 Mesut Yar Sunar
10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Fazilet Hanım ve Kızları
16:00 İstanbullu Gelin
19:00 Star Haber
20:00 Hayat Sırları
23:15 Koloni
01:15 Koloni
02:45 Söz
05:00 Türk Müziği
05:50 Kara Sevda