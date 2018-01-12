12/01/2018 18:31


14 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

14 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:15 Yerden Yüksek

07:45 Sen de Gitme

09:30 1'de Bugün

09:40 Fedakar Postacı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kalk Gidelim

16:00 Seksenler

18:05 Gönül Dağı

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

20:00 Aslan Ailem

23:30 İyilik Kulübü

00:25 Fedakar Postacı

02:20 Ömür Dediğin

03:20 Seksenler

05:10 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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