14 Ocak 2018 TRT 1 yayın akışı
14 Ocak TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:15 Yerden Yüksek
07:45 Sen de Gitme
09:30 1'de Bugün
09:40 Fedakar Postacı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kalk Gidelim
16:00 Seksenler
18:05 Gönül Dağı
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Aslan Ailem
23:30 İyilik Kulübü
00:25 Fedakar Postacı
02:20 Ömür Dediğin
03:20 Seksenler
05:10 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi