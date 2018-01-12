12/01/2018 18:29


14 Ocak 2018 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

14 Ocak FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Şevkat Yerimdar

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Bizim Hikaye

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

00:15 İlk Buluşma

01:45 Şevkat Yerimdar

04:15 Kalbimdeki Deniz

05:30 Kadın


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