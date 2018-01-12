14 Ocak 2018 ATV yayın akışı
14 Ocak ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Ocak 2018 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Oyunbozan Ralph
12:35 Bahtiyar Ölmez
15:35 Kanatsız Kuşlar
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cennet'in Gözyaşları
00:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:00 Benim Annem Bir Melek
04:00 Aşk ve Mavi